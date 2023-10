Il derby dell'Expo

Al derby manca ancora un mese, ma tra Lazio e Roma il clima è già incandescente. Tutta colpa della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo del 2030. Nei giorni scorsi la società giallorossa ha annunciato l'accordo con Riyadh Season: nessun legame diretto con la candidatura araba all'organizzazione dell'Expo 2030, che la vede in concorrenza con Roma e Busan. Ma è ovvio che la decisione della Roma sia suonata come una beffa negli ambienti dentro e fuori il Campidoglio. Così si è inserito Lotito, che sarebbe disposto a inserire sulla maglia della squadra il logo della candidatura di Roma all'Expo 2030. Non si tratterebbe di una vera sponsorizzazione infatti la Lazio non riceverebbe in cambio un euro. Il presidente dei biancocelesti ha avuto un colloquio positivo con alcuni membri del Comitato organizzatore e la trattativa potrebbe chiudersi velocemente.

"Speravamo che la Roma tifasse per la città - ha detto il presidente della commissione sport di Roma Capitale Bonessio a Radio Roma Sound -. La delusione è forte. Spero che questo incidente non metta in crisi il progetto stadio. Adesso bisogna recuperare il rapporto con la città".

(gasport)