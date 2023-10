Il crepuscolo di Mou: la prima finale persa ne ha dissolto il mito

Chi l’avrebbe mai detto. Il totem José Mourinho costretto a dire al mondo che no, il problema della Roma non è lui. Ma è come se da quella notte du Budapest qualcosa sia cambiato. [...] Nonostante la squdra sia la più forte avuta dal portoghese nella capitale. Nel suo primo incontro con la famiglia Friedkin, nel suo soggiorno di Londra, il presidente Dan gli fece una promessa: "Da noi non sarai mai esonerato". Mourinho, forse ricordando quella promessa, ha posto una sorta di condizione:"Solo Friedkin può dirmi che devo andare via". Ma se non è una resa è una presa di coscienza. [...] La squadra aveva dato il segnale di crescere costantemente. Ora s’è avvitata nel peggior avvio degli ultimi trent’anni.

(La Repubblica)