I VOTI DEGLI ALTRI - Lukaku "è indispensabile per la Roma", Dybala "qualità in cerca della quantità". Ndicka "in letargo"

La Roma non sbaglia e torna alla vittoria dopo due turni battendo 2-0 il Frosinone nel match valido per la settima giornata di Serie A. Grazie a questo successo firmato Lukaku-Pellegrini, i giallorossi sono saliti all'undicesimo posto in classifica con 8 punti e la zona Champions dista 6 lunghezze. Romelu Lukaku è il migliore in campo (7,00): "È sempre Big Rom. Quattro gol in sei partite, indispensabile per la Roma. Un inizio di stagione fantastico, una presenza sempre determinante in attacco" (Il Corriere dello Sport). Bene anche Paulo Dybala (6,75): "Qualità in cerca della quantità. La migliore condizione è lontana, però la classe resta intatta per gli assist a Lukaku e Pellegrini" (Il Corriere della Sera). Il peggiore in campo è Evan Ndicka (5,33): "Inizia con un buon salvataggio, poi va in letargo" (La Gazzetta dello Sport). Media voto pari a 6,41 per José Mourinho: "Ritrova l'attenzione e la concentrazione dei suoi dopo la sbandata di giovedì e senza brillare porta a casa tra punti che sono ossigeno pieno" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 5,91

Mancini 6,08

Cristante 6,33

Ndicka 5,33

Karsdorp 5,91

Paredes 6,00

Bove 6,16

Pellegrini 6,75

Spinazzola 6,00

Dybala 6,75

Lukaku 7,00

Mourinho 6,41

Kristensen 6,00

Aouar ng

Azmoun ng

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Cristante 7

Ndicka 5

Karsdorp 5,5

Paredes 6,5

Bove 6,5

Pellegrini 7

Spinazzola 6,5

Dybala 6,5

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Kristensen 6

Aouar ng

Azmoun ng

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Cristante 6

Ndicka 5,5

Karsdorp 6

Paredes 5,5

Bove 5,5

Pellegrini 7

Spinazzola 6

Dybala 7

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Kristensen 6

Aouar ng

Azmoun ng

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Cristante 6,5

Ndicka 5,5

Karsdorp 6

Paredes 6

Bove 6,5

Pellegrini 6,5

Spinazzola 6

Dybala 6,5

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Kristensen 6

Aouar ng

Azmoun ng

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Cristante 6,5

Ndicka 6

Karsdorp 6

Paredes 6

Bove 6

Pellegrini 6,5

Spinazzola 6

Dybala 7

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Kristensen 6

Aouar ng

Azmoun ng

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Cristante 6

Ndicka 5

Karsdorp 5,5

Paredes 6

Bove 6,5

Pellegrini 6,5

Spinazzola 5,5

Dybala 7

Lukaku 7

Mourinho 6

Kristensen 6

Aouar ng

Azmoun ng

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Cristante 6

Ndicka 5

Karsdorp 6,5

Paredes 6

Bove 6

Pellegrini 7

Spinazzola 6

Dybala 6,5

Lukaku 7

Mourinho 6,5

Kristensen 6

Aouar ng

Azmoun ng