I VOTI DEGLI ALTRI - El Shaarawy 'torna dominante', Bove 'chapeau', Paredes 'congela la partita'

La Roma prosegue la striscia positiva in Europa battendo 2-0 lo Slavia Praga con i gol di Bove che "Si esalta nelle notti europee" scrive di lui il Corriere dello Sport, e di Lukaku che "segna alla Batistuta", come scrive nel proprio commento sul belga il Messaggero. Ad El Shaarawy, che oggi festeggia i suoi 31 anni, invece, è mancato solo il gol ma non gli assist e una prestazione convincente 4 giorni dopo il gol decisivo contro il Monza. "Un Faraone tornato dominante" secondo La Gazzetta dello Sport.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 6.36;

Mancini 6.43,

Llorente 6.36,

Ndicka 6;

Celik 6.43,

Cristante 6.5,

Aouar 6.07,

Bove 7

Zalewski 6.36

El Shaarawy 7.21

Lukaku 7



Belotti 6

Karsdorp 6

Paredes 6

Pagano SV

Cherubini SV

Mourinho 7





IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6;

Mancini 6.5,

Llorente 6.5,

Ndicka 6;

Celik 6.5,

Cristante 6.5,

Aouar 6.5,

Bove 7.5

Zalewski 6.5

El Shaarawy 7.5

Lukaku 7



Belotti 6

Karsdorp 6

Paredes 6

Pagano SV

Cherubini SV

Mourinho 7.5.





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5;

Mancini 6.5,

Llorente 6,

Ndicka 6;

Celik 6.5,

Cristante 6.5,

Aouar 6.5

Bove 7

Zalewski 6.5

El Shaarawy 7.5

Lukaku 7

Paredes 6

Karsdorp 6

Belotti 6,5

Pagano SV

Cherubini SV

Mourinho 7.





IL TEMPO

Svilar 6;

Mancini 6.5,

Llorente 6,

Ndicka 5.5;

Celik 6,

Cristante 6.5,

Aouar 6

Bove 7

Zalewski 5.5

El Shaarawy 6.5

Lukaku 7

Karsdorp 6

Paredes 6

Belotti 6

Pagano SV

Cherubini SV

Mourinho 6.5.





IL MESSAGGERO

Svilar 6.5;

Mancini 6.5,

Llorente 7,

Ndicka 6;

Celik 6,

Cristante 6.5,

Aouar 6

Bove 7

Zalewski 6.5

El Shaarawy 7.5

Lukaku 7.5

Paredes 6

Karsdorp 6

Belotti 6

Pagano SV

Cherubini SV

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 6

Celik 6

Bove 6.5

Cristante 6.5

Aouar 5.5

Zalewski 6

El Shaarawy 7

Lukaku 7

Paredes 6

Karsdorp 6

Belotti 6

Cherubini SV

Pagano SV

Mourinho 6





CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Llorente 6.5

Ndicka 6

Celik 6.5

Cristante 6.5

Bove 7

Zalewski 6.5

Aouar 6

El Shaarawy 7.5

Lukaku 7

Paredes 6

Karsdorp 6

Belotti 6

Cherubini SV

Pagano SV

Mourinho 8





IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Llorente 6

Ndicka 6

Celik 6

Cristante 7

Bove 7

Zalewski 6.5

Aouar 6

El Shaarawy 7.5

Lukaku 7

Paredes 6.5

Karsdorp 6

Belotti 6.5

Pagano SV

Cherubini SV

Mourinho 7