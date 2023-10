I primi 50 anni di Bruno Conti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L'Olimpico omaggia Bruno Conti. All'intervallo di Roma-Monza l'ex calciatore giallorosso, ora coordinatore tecnico delle giovanili ha festeggiato insieme alla sua gente i 50 anni all'interno della società. "È un immenso onore per me e per tutti noi ringraziarti per quello che hai fatto per noi", ha affermato la CEO giallorossa Lina Souloukou al momento della cerimonia, consegnando a Marazico una maglia numero 7, quella storica di Conti.

"Vorrei ringraziare il club - ha dichiarato il dirigente - e soprattutto i tifosi, la passione e l'amore per questi colori, la Roma siete tutti voi". A conclusione della premiazione l'ex giocatore si è poi diretto verso la Curva Sud, dove ha sventolato due bandiere tra i cori e gli applausi della sua gente.