I danni ai bus Atac dei tifosi stranieri verranno ripagati dall'As Roma

I danni ai mezzi dell’Atac causati da tifosi stranieri che vengono nella Capitale verranno ripagati dall’As Roma. È quanto stabilito dalla convenzione, approvata dalla Giunta capitolina, tra Roma Capitale, questura dì Roma, Atac e As Roma. Tecnicamente, la convenzione servirà per la “gestione dell'organizzazione tecnica ed economica del trasporto dei tifosi ospiti nelle gare internazionali”. [...]

In sintesi, i costi relativi al servizio di trasporto dei tifosi ospiti vanno a carico della società sportiva ospitante e saranno compensati con un biglietto di ingresso allo stadio maggiorato di 5 euro. Quindi, se vengono venduti 100 biglietti ospiti, la società dovrà ridare ad Atac 500 euro. Un accordo, questo, che non ha convinto la SS Lazio [...].

Alla fine l’accordo è stato sottoscritto solo con l’AS Roma e durerà fino al 30 giugno 2024. Da parte sua, l’Atac dovrà garantire che almeno il 70% dei tifosi ospiti, muniti di biglietto per lo stadio, viaggi sui mezzi del trasporto pubblico. [...]

(romatoday.it)

