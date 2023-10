Gol, assist e corsa: El Shaarawy uomo in più

In 4 giorni potrebbe essere cambiato il mondo di El Shaarawy. Il Faraone ha prima segnato il gol vittoria contro il Monza e poi confezionato una prestazione top contro lo Slavia Praga. Se c'è un giocatore che nella Roma ha davvero l'argentino vivo addosso, quello è proprio lui. A San Siro contro l'Inter Mourinho potrebbe scegliere Stephan al fianco di Lukaku e non Belotti. Lo Special One lo apprezza per la sua qualità, professionalità e versatilità: ha già giocato da seconda punta, trequartista, esterno a sinistra, quinto di centrocampo e nei momenti di difficoltà anche da terzino puro. El Shaarawy è l'unico che in questo momento può garantire quel "link" tra centrocampo e attacco, motivo per cui è destinato a partire titolare contro i nerazzurri per cercare di cucire il gioco e aiutare Lukaku.

(gasport)