Gli Interisti della Curva Nord già provocano Lukaku: «Vieni, Milano ti aspetta...»

LEGGO (F. BALZANI) - A Milano più che a Roma. Lukaku continua ad essere un pensiero fisso in casa Inter dove, dopo l'intervista rilasciata dal belga («Quando parlerò, resteranno tutti scioccati»), hanno rincarato la dose. Così editoriali velenosi e commenti social a parte è arrivato pure il duro comunicato della curva Nord interista che già nei scorsi giorni aveva annunciato di voler distribuire 50 mila fischietti a San Siro per "accogliere" al peggio Big Rom. "Lukaku sei un infame schifoso. Non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni non vogliamo minimamente sentire la tua voce!! Se hai le palle (dubitiamo) vieni al Meazza. Milano ti aspetta". San Siro è già sold out per la sfida contro la Roma del 29 ottobre quando il belga farà ritorno nello stadio che lo accoglieva da Re e che ora è pronto a dichiarargli guerra. Intanto le forze di Polizia sono all'erta per eventuali manifestazione che andranno oltre il limite, e questo include anche i possibili cori razzisti. A Milano tornerà da ex anche Mourinho, che in questi giorni di sosta si trova nella sua casa a Londra, possibile a breve un incontro coi Friedkin per analizzare il futuro.