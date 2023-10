Gli inguaribili dolori dei big giallorossi

La Roma si concede il weekend lungo di riposo e si dà appuntamento a lunedì mattina. Da José Mourinho che volerà a Londra dalla famiglia, al resto della rosa, infortunati compresi. Lunedì sarà il giorno della verità per due lungodegenti giallorosso. Smalling e Renato Sanches proveranno ad aumentare i carichi di lavoro post infortunio per essere a disposizione domenica 22 contro il Monza. [...] Il problema principale del portoghese è la testa. La Roma spinge per il recupero di Smalling, mentre lui continua a predicare cautela. Finché non passa il dolore (e la paura) il difensore non vuole tornare in campo. Meno oltranzista è la posizione di Dybala, martoriato dagli infortuni muscolari e ormai impaurito dai suoi stessi muscoli. [...] Un quadro ansiogeno con cui convivere e al quale a turno si aggiungono i vari Pellegrini, Llorente e Aouar. Tutto preventivato, a sentire Mou. Basta che non intacchi Romelu Lukaku.

(La Repubblica)