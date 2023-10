Giallorosse, tre reti al Vorskla. Gironi vicini

La Roma femminile di Alessandro Spugna chiude nella gara d’andata il discorso qualificazione: tre a zero alle ucraine del Vorskla nell’ultimo turno preliminare e gironi di Champions League ad un passo per il secondo anno di fila. Per timbrare definitivamente il pass bisognerà aspettare mercoledì prossimo quando sempre nella Capitale (su richiesta del club ospite) ci sarà la sfida di ritorno. A decidere ieri sono state Viens, Giugliano (decima marcatrice stagionale) e Giacinti.

Un risultato che lascia tranquilli soprattutto per il netto divario visto in campo tra le due squadre. [...] Il Vorskla rimarrà tutta la settimana a Roma in attesa del match di ritorno e alla fine della gara di ieri ha salutato insieme alle giallorosse i quasi 900 presenti di mercoledì pomeriggio e con temperature assurde. Tutte mano nella mano a prendersi l’applauso. E poi foto finale per un bellissimo momento di sport.

(Il Messaggero)