Giallorosse senza sosta: 2-0 all'Inter

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Roma supera anche l'Inter e prosegue spedita a punteggio pieno in campionato dopo quattro giornate. Al Tre Fontane le padrone di casa si sono imposte 2-0 sulle milanesi grazie alla rete di Greggi nel primo tempo e alla conclusione di Giacinti nella ripresa, viziata da un provvidenziale tocco di Alborghetti. Vittoria più sofferta delle altre per le romaniste,: «La difficoltà dipende anche dall'avversario - ha spiegato Spugna a fine gara - grossi rischi però non li abbiamo mai corsi». Il tecnico è contento dell'avvio ma punta ad una continua crescita: «Sono soddisfatto di queste prime partite, ma dobbiamo fare sempre meglio. Le ragazze sono tutte sulla stessa lunghezza d'onda e questo ci fa lavorare bene». Anche Minami al termine del match ha commentato il successo: «Sapevamo che la sfida sarebbe stata difficile ma siamo felici per il risultato». La giapponese, col con-tratto in scadenza, sul futuro ha poi aggiunto: «Amo questa squadra e sto bene qui». Durante il riscaldamento le gialloros-se hanno dovuto rinunciare a Bartoli per un affaticamento al polpaccio destro, le condizioni del capitano verranno valutate ma non verrà rischiata mercoledì nel ritorno dei playoff di Champions.