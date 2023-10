Giallorosse, Linari riposa in vista della Champions

La Roma Femminile vuole la terza vittoria consecutiva in campionato e oggi alle 15 affronterà il Pomigliano, ma la testa sta un po' a mercoledì, quando le giallorosse affronteranno il Vorskla per la gara di andata dell'ultimo preliminare di Champions League. "Sappiamo che stiamo andando incontro ad un periodo intenso. Dobbiamo cercare di pensare solo alla gara di oggi. Abbiamo una rosa importante e cercheremo di mettere in campo la migliore formazione possibile", ha detto il tecnico Spugna. Tra le convocate non ci sarà Linari, che tornerà a disposizione mercoledì.

(Il Messaggero)