[…] La gara del 29 ottobre contro l’Inter è già sold out e saranno più di 50.000 i sostenitori nerazzurri che allo stadio porteranno un fischietto per disturbare il «nemico». Esauriti in pochi minuti, invece, i circa 1.000 biglietti (al costo di 41 euro) messi a disposizione dallo Slavia per la gara che la Roma giocherà a Praga il 9 novembre (ore 18.45), decisiva per il primo posto nel girone. Esauriti i tagliandi nella fase riservata agli abbonati, non ci sarà vendita libera.

(corsera)