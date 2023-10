Gagliardini: "Dico grazie a Lukaku ma lo batterò"

CORSPORT- Tornare dove si è stati bene, soprattutto se all'orizzonte c'è la ripresa, spesso diventa un esercizio gradevole. Nella Capitale il Monza si trova a proprio agio. Forse sarà baciato dal sole di mezzogiorno, stavolta, e da una classifica che in molti da queste parti assicurano di non guardare. Smarrire il senso della misura è proibito. Però proprio a Roma, il Monza decollava un mese fa, lontano dall'equilibrio un po' instabile delle primissime giornate. Sfodera artigli e convinzioni, questa squadra, oltre che una lunga fase di 348 minuti senza prendere gol cominciata proprio nello stadio in cui si gioca domenica. Il Monza contro la Roma riproverà a prendersi Olimpico, quel contesto dove ha recitato in una delle sua migliori versioni della stagione. Roberto Gagliardini, attaccante della squadra lombarda, ha rilasciato un’intervista al quotidiano parlando della partita in programma domenica, e del suo ex compagno di squadra all’Inter Romelu Lukaku. Queste le sue parole:

Gagliardini, la Roma ultimamente ha ritrovato il passo: coefficiente di difficoltà?

«Resta una delle migliori squadre del nostro campionato, una big che di sicuro saprà modulare le proprie ambizioni. Poi c'è Mourinho, che ha portato risultato importanti in un collettivo di grandi individualità. A Roma noi faremo una grande partita.”

Lo spauracchio è Lukaku, dopo un'estate turbo lenta: da ex compagno, come ha visto quel tira e molla di mercato?

«Lo conosco bene, e a livello personale provo gratitudine per Lukaku. Su come si sono lasciati lui e l'Inter, dico che queste cose nel calcio succedono. Romelu ha sempre fatto la differenza ovunque: è un campione e come tale va rispettato. E' stato uno degli artefici della squadra in cui abbiamo vinto lo scudetto, giocato due finali europee e ottenuto altre coppe. Per domenica dico che bisognerà cercare di contenerlo, perché Lukaku ha molti modi di fare male».

[…]