Finalmente Dybala, Spinazzola verso il recupero

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala in gruppo tra oggi e domani, gli infortunati ieri hanno lavorato a Trigoria. Messa da parte la sconfitta di San Siro contro l'Inter, la Roma torna ad allenarsi per preparare il prossimo filone di tre sfide con una settimana intera a disposizione. In vista delle gare contro Lecce, Slavia Praga e Lazio, Mourinho spera di ritrovare più calciatori possibili tra quelli fermi ai box, e il primo sarà proprio Paulo Dybala. L'argentino, fermo dalla scorsa sosta per le nazionali, è infatti pronto a calcare nuovamente il terreno di gioco dopo aver smaltito il trauma distorsivo al ginocchio sinistre rimediato con il Cagliari e si allenerà con il resto dei compagni tra la ripresa di oggi e la seduta di domani, la prima vera ad alta intensità. Oltre alla Joya, ieri al centro sportivo Fulvio Bernardini si sono ritrovati tutti gli altri infortunati che hanno continuato con i rispettivi percorsi riabilitativi. In settimana si conta di recuperare anche Spinazzola. L’esterno si è fermato per un affaticamento muscolare dopo la vittoria con il Monza e nei giorni precedenti alle sfide contro Slavia Praga e Inter si è allenato individualmente, ma va verso la convocazione nella gara casalinga contro i salentini, soprattutto per mettere minuti nelle gambe in ottica derby. Stracittadina che è l'obiettivo anche per Pellegrini, ancora alle prese con la lesione subita in Europa League contro il Servette. Più complicate le situazioni legate a Smalling e Renato Sanches, per i quali non è possibile determinare una data di rientro precisa. L'inglese, come spiegato da Mourinho, deve imparare a giocare sul dolore cronico provocatogli dall'infiammazione tra quadricipite femorale e piatto tibiale, mentre il portoghese vuole essere sicuro di ritornare al 100% prima di mettersi a totale disposizione della squadra.