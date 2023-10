Femminile, Roma a Pomigliano prima della Champions

IL TEMPO (A.D.P) - Una Roma a punteggio pieno si prepara ad affrontare in trasferta il Pomigliano, reduce da un ko e un pari in questo avvio di stagione (gara in programma alle 15, trasmessa su Dazn). Spugna alla vigilia della terza giornata è stato chiaro: «L'umore del gruppo è ottimo, stiamo bene ma sappiamo che ci attende un periodo intenso e vogliamo lavorare per arrivarci nel migliore dei modi». Le giallorosse infatti mercoledì (alle 14.30) giocheranno in casa contro il Vorskla Poltava il match valido per il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Women's Champions League. «Ora testa al campionato per proseguire il cammino intrapreso, poi penseremo alla prossima sfida - spiega il tecnico romanista ai microfoni del club - II Pomigliano ha giocatrici offensive di qualità. Bisognerà fare attenzione, è sempre un campo difficile». Spugna quindi ha messo in guardia le sue mentre per l'impegno odierno dovrà fare a meno di Linari, out dalla lista delle convocate perché sta ancora smaltendo una colpo rimediato in Nations League; l'allenatore conta di rivederla in campo già mercoledì contro le ucraine.