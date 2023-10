Femminile, le giallorosse sfidano l'Inter

IL TEMPO (A.D.P) - Accantonate le fatiche di Champions, la Roma alle 16 affronterà al Tre Fontane l'Inter nel match valido per la quarta giornata di campionato (gara trasmessa su

Rai 2 e Dazn). Entrambe le compagini arrivano da un impegno infrasettimanale e il tecnico giallorosso Spugna punta ancora una volta sulla forza del gruppo: «Affrontiamo una squadra di livello, ma abbiamo una rosa importante e tutte le giocatrici sono pronte». Sul valore dell'avversario l'allenatore non ha dubbi: «Dobbiamo giocare con molta motivazione,

possiamo fare una grande partita. Loro hanno cambiato qualche interprete, ma sono una squadra compatta e completa». Il mister ha tutte le calciatrici a disposizione e non farà calcoli in vista del ritorno del turno preliminare di Women's Champions League con il Vorskla, in programma mercoledì.