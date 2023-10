In testa al campionato insieme alla Juventus, la Roma Femminile oggi pomeriggio al Tre Fontane ospita l'Inter. Una gara non facile soprattutto perché in settimana le giallorosse hanno affrontato lo sforzo supplementare del match di Champions League contro il Vorskla. "La squadra sta recuperando - la parole di Spugna - abbiamo una rosa competitiva, tutte le giocatrici sono pronte per affrontare una partita complicata".

(corsera)