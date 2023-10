Fagioli: «Ho scommesso sul calcio», l’ammissione in Procura a Torino

[...] «Ho fatto puntate su partite di calcio», ha ammesso Nicolò Fagioli, nella sostanza, quando è stato sentito dagli investigatori della Squadra mobile di Torino che, coordinati dal pubblico ministero Manuela Pedrotta, erano (e sono) sulle tracce di un giro di scommesse illegali, attraverso piattaforme on line. [...]

È fine estate quando al giovane calciatore arriva un invito a comparire per essere interrogato come indagato, a proposito delle sue grosse puntate on line e, va da sé, dell’ipotetica violazione delle norme previste dalla legge 401 del 1989: quelle che intervennero «nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini» a «tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive». In questo caso, però, si parlerebbe di puntate su partite, ma non della propria squadra. [...]

(corriere.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE