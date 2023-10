EuroRoma, vittoria e lacrime

El Shaarawy piange, Mourinho prima si inginocchia e poi si fa espellere perché prende in giro la panchina avversaria (e salterà l'Inter). [...] Benvenuti nel meraviglioso psicodramma della sfida tra Roma e Monza, terminata con un 1-0 santificato dal Faraone nell'ultimo minuto dei regolamentari. [...] La sintesi del match è a cura dello stesso Special One: "Complimenti alla squadra di Palladino perché non meritava di perdere una partita emozionante, ma modesta per contenuti tecnici". Tutto vero. Chissà che avrà pensato un artista del pallone come Marazico - al secolo Bruno Conti - che all'intervallo è stato premiato per i suoi 50 anni di militanza in giallorosso.

In ogni caso la Roma, al 3° successo di fila, continua la sua marcia verso la zona Champions, potendo vantare a suo merito un paio di dati: i due legni colpiti da Lukaku e Azmoun e la rete giunta negli ultimi 15 minuti. [...] Per attendere un tiro nello specchio bisogna aspettare il minuto 37, quando un colpo di testa di Aouar su cross di Belotti costringe Di Gregorio a una super parata. La svolta del match però arriva al 41': D'Ambrosio, già ammonito, va a cercare un ruvido intervento sul Gallo a metà campo: è il secondo giallo che in qualche modo stappa la partita giallorossa. [...] Serve l'ennesimo batti e ribatti per far caricare il destro decisivo del Faraone, che innesca corsa sotto la Sud, lacrime e parapiglia finali, con il Monza che comunque ci prova fino all'ultimo. [...]

(gasport)