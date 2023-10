Europa in salita: giallorosse con Bayern, PSG e Ajax

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - L'urna di Nyon ha svelato il destino europeo della Roma. Ai sorteggi dei gironi di Women's Champions League la squadra capitolina, unica rappresentante italiana in Europa, si trovava in terza fascia ed ha pescato le campionesse di Germania del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain e l'Ajax (gruppo C).

Il tecnico romanista sorridendo aveva espresso una sorta di desiderio nei giorni scorsi ed è stato «accontentato»: incontrerà il club tedesco, che non ha mai sfidato prima. Tuttavia si tratta sicuramente di un girone di ferro: "Saranno gare impegnative, le affronteremo con grande umiltà ma con la consapevolezza che il nostro percorso di crescita debba passare attraverso sfide di questo livello", ha dichiarato ai canali del club giallorosso Betty Bavagnoli. La responsabile del settore femminile romanista ha poi aggiunto: "Penso anche che veder disputare partite così affascinanti nel nostro Paese possa aiutare tutto il movimento a crescere ancora di più. Saranno match di grande valore tecnico e siamo sicuri che i tifosi romanisti saranno numerosissimi nel sostenerci". Le partite della fase a gironi cominceranno il 14 novembre, in mattinata uscirà il calendario.

Nel frattempo Serturini nell'ultima gara ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore lungo della coscia sinistra, per tale motivo non prenderà parte alle imminenti gare, comprese quelle di Nations League dell'Italia.