Esami scacciapaure. Adesso la Roma cerca una Joya per l'Inter

Nella notte fra domenica e lunedì lo staff della Roma è arrivato presso la clinica Villa Stuart per uscire un'oretta più tardi sospirando di sollievo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Dybala avevano riportato "solo" una piccola lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro, che dovrebbe tenerlo fuori per circa tre settimane, autorizzandolo a sperare di poter giocare il 29 ottobre a San Siro contro l'Inter. Se Paulo decidesse di non rischiare, a quel punto nessuno lo forzerà.

La 'Joya' è sembrata molto più sereno e ha ricevuto le telefonate di Mourinho e di tanti suoi compagni fra cui Lukaku. L'argentino ha spiegato che le scene di disperazione a cui si era lasciato andare dopo l'infortunio erano relative al fatto che non avrebbe potuto rispondere alla chiamata della nazionale.

Con Dybala in campo la Roma va molto più forte: la percentuale di vittorie passa da 26.7 a 54.8 e la media punti a partita sale da 1.2 a 1.8, così come la media dei gol segnati da 1.1 a 1.7. Se i giallorossi hanno in animo di continuare la rimonta verso la zona Champions, occorre quindi che Dybala sia in campo.

(gasport)