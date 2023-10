Ergun (ds Galatasaray): "Zaniolo voleva riscattarsi dopo la Roma"

GAZZETTA.IT - Il direttore sportivo del Galatasaray, Cenk Ergun, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in cui ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, venduto a gennaio scorso dalla Roma al club turco e in estate è poi approdato all'Aston Villa. "Mai visto un calciatore della sua età passare così tanto tempo in palestra, di solito più si invecchia più tempo si dedica ai pesi e meno alla corsa, lui ha fatto l’esatto contrario. Quando è arrivato da noi si è allenato benissimo, ci teneva a riscattarsi dopo la Roma - le sue dichiarazioni -. Forse tornerà, ma mi ha dato l’impressione di essere più intenzionato ad andare a giocare in Premier".

