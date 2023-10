El Shaarawy segna per la Roma e contro Corona: "Pulito al 100%"

Il gol di El Shaarawy regala la vittoria alla Roma quando sembrava ormai tardi e le lacrime del Faraone, subito dopo, concedono una speranza al pallone in senso lato: "Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo? Penso sia una delle emozioni più belle". [...] In settimana, insieme al compagno di squadra Zalewski, El Shaarawy era stato tirato da Fabrizio Corona dentro il caso scommesse: "Le speculazioni mi hanno fatto male. Mi sento con la coscienza a posto al 100% e fa male quando vengono dette cose non vere. Il mio è stato un pianto liberatorio, uno sfogo per questa settimana che è stata pesante". [...]

A decidere la gara sono stati i cambi fatti dallo Special One - espulso nel finale per aver sbeffeggiato la panchina ospite con il gesto delle lacrime, strascico dei veleni del campionato scorso — ma anche e soprattutto l’espulsione di D’Ambrosio per doppia ammonizione. [...] È vero che i brianzoli hanno avuto le migliori occasioni da gol in dieci (Birindelli e un bravissimo Samuele Vignato, classe 2004) ma l’inferiorità numerica è stata pagata con un fisiologico calo nel finale, con ritirata dentro il fortino. Il portiere e un gigantesco Pablo Marì hanno bloccato tutti gli attacchi tranne uno. Quello decisivo di El Shaarawy. [...] Piccolo particolare: lo Special One sarà sicuramente squalificato domenica prossima per Inter-Roma. I 50mila fischietti preparati dai tifosi nerazzurri saranno tutti contro Lukaku.

(corsera)