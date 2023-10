EL SHAARAWY: "Il mio sfogo contro le voci false. Coscienza a posto al 100 per cento"

Lacrime sincere, vere, di chi ha sofferto, metabolizzato la rabbia e il dolore, per poi tirare fuori tutto così. Con un pianto liberatorio, quello con cui El Shaarawy ha festeggiato il gol che ha dato una vittoria fondamentale alla Roma. E messo da parte una settimana in cui è finito nella centrifuga delle voci delle scommesse. [...] "Ma io ho sempre pensato solo a giocare e a divertirmi - dice il Faraone a fine partita - Quel pianto è stato uno sfogo per il momento. Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo?".

"Sono felice per il gol e per la vittoria. Segnare ed esultare sotto la curva, gioendo con i nostri tifosi, è una delle emozioni più belle". Concetto ribadito anche nel pomeriggio, con un post pubblicato sul suo account Instagram e quella foto che lo vede esultare sotto la Sud in festa: "Ogni parola è superflua, vivo per questo. Grazie Roma", la sua dedica ai tifosi. Che non gli hanno mai voltato le spalle, esattamente come ha fatto Mourinho. [...] "Stephan ha parlato con me appena tornato dalla nazionale, dicendomi di non preoccuparli. E per me è stato facile credergli". [...]

(gasport)