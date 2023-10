El Shaarawy, Casale e Barella spengono le voci: "Noi calunniati"

Negli ultimi giorni El Shaarawy, Casale e Barella sono stati tirati in ballo come sedicenti "scommettitori". I primi due sono stati nominati da Corona, l'ultimo da Maurizio Pietra (la fonte dello stesso Corona). I tre calciatori hanno annunciato o già presentato querela. "Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata", il duro comunicato di El Shaarawy.

(gasport)