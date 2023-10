El Shaarawy: "A posto con la coscienza"

"Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi per tutto questo? Andare sotto la curva e gioire con i propri tifosi è una delle emozioni più belle. Mi sono dedicato sempre e solo a questo: è uno sfogo per tutto il periodo che ho vissuto. Sono felice per questo gol e per la vittoria". Di reti, in carriera, ne ha segnati tante Stephan El Shaarawy, ma quello di ieri al Monza al 90’ (già successo contro il Sassuolo il 12settembre 2021, gol del 2-1 finale sempre all’Olimpico, nel giorno della millesima panchina di Mourinho in carriera) è di sicuro uno di quelli che hanno più significato per lui. [...]

"In quella corsa c’era un po’ tutto: la voglia di riscatto, la rabbia per aver dovuto sentito voci non vere. Sono sempre stato un professionista e non ho mai pensato di mancare di rispetto al mio lavoro e allo sport che amo: mi sento con la coscienza a posto al cento per cento". Per come sono maturati, sono tre punti importantissimi: "Abbiamo dimostrato continuità, cosa che ci è mancata l’anno scorso. È una vittoria pesante, anche se è arrivata all’ultimo. Sicuramente ci sono cose da migliorare, ma ci teniamo stretti questi tre punti". [...]

(corsera)