Ecco Smalling e Justin Timberlake

IL TEMPO (D. R.) - La febbre Ryder Cup ha contagiato veramente tutti a Roma. Attori, sportivi e personaggi dello spettacolo non hanno perso l'occasione di presenziare a uno degli eventi più importanti del panorama mondiale. Tra loro anche Chris Smalling, che ieri mattina ha assistito ai quattro match in programma. È arrivato al Marco Simone Golf e Country Club verso le 9.30: maglia beige, pantalone corto e occhiali da sole. Il difensore inglese, attualmente fuori per infortunio, ha poi raggiunto l’area hospitality del Friedkin Group, che lo scorso agosto aveva annunciato una partnership tra il club giallorosso e la RyderCup2023. A proposito di calciatori, anche un rappresentante della Lazio e atteso a Guidonia per ultimo giorno di torneo. Si tratta di Luis Alberto, anche se non ci sono conferme ufficiali. Tra i vip che hanno infiammato il pubblico, sempre molto partecipe, ieri e stata la volta di Justin Timberlake. Il cantante e attore nato a Memphis ha seguito da vicinissimo le imprese del team Usa.