Dybala va di corsa: l'obiettivo è l'Inter per avere l'Argentina. E ora la Roma spera

Se il corpo è cristallo, il proprietario ne ascolta i rumori e i tremori come si trattasse di uno strumento musicale. In questi giorni Paulo Dybala si sta approcciando al lavoro con questo spirito, avendo davanti a sé due punti di riferimento che potrebbero caratterizzare la fine di questo 2023. Il primo - il più complesso, ma propedeutico a tutto il resto - è l'appuntamento del 29 ottobre a Milano contro l'Inter; il secondo riguarda le prossime convocazioni con l'Argentina, che a novembre ha in programma due amichevoli di lusso contro le rivali continentali di sempre Uruguay e Brasile. Quelle partite che un giocatore nato in Sudamerica vorrebbe sempre giocare. […] Adesso si sta allenando individualmente e, a livello di sensazioni, capisce che è tutto diverso rispetto a quello che gli era capitato nel periodo bianconero. […] All'inizio della prossima settimana si sottoporrà a una nuova risonanza e, se tutto andrà bene, tornerà in gruppo per provare a essere convocato per il match contro l'Inter. D'altronde, diciamo che anche la storia recente "gioca" a suo favore, perché è impossibile dimenticare lo straordinario gol che l'attaccante segnò nella scorsa stagione.

(Gasport)