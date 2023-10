Dybala si ferma un mese

La paura ha lasciato spazio ad un timido sospiro di sollievo. La diagnosi ufficiale dell'infortunio di Dybala parla di lesione distrattiva al collaterale mediale, che in prognosi si traduce in un mese di stop. Due anni fa aveva subito uno stop analogo, ma tornò in campo quasi tre mesi dopo. A Trigoria nessuno vuole affrettare i tempi, per primo Paulo che si avvarrà in questo periodo anche dello staff personale. Provare a recuperarlo una settimana prima per poi rischiare di perderlo per più tempo è un pericolo che Mourinho non vuole correre. Anche se la differenza tra 20 giorni e un mese volesse dire perdere la doppia sfida con lo Slavia Praga - decisive per il primo posto nel girone di Europa League - e il derby. La stracittadina o il ritorno contro i cechi potrebbero essere le partite messe nel mirino dal calciatore.

Il protocollo che lo attende a Trigoria è il solito: laser, tecar, ultrasuoni, macchinari volti a non far perdere il tono muscolare e poi il ripristino della corretta cinematica del movimento che lo porterà prima a correre e poi a toccare nuovamente il pallone.

(Il Messaggero)