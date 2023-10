Dybala out, Smalling è un rebus. Dubbio Spina

Ci ha provato fino all'ultimo Dybala, ma alla fine si è dovuto arrendere: Paulo non giocherà contro l'Inter. Il rientro è quindi rimandato alla gara contro il Lecce, se non addirittura al derby. In dubbio anche Spinazzola, che ieri non ha preso parte alla seduta dopo l'affaticamento muscolare rimediato contro il Monza. Recuperato, invece, Azmoun. Assente anche Smalling: le aspettative erano di vederlo qualche minuto con lo Slavia Praga e poi titolare con l'Inter, ma i pronostici sono stati completamente disattesi. Sarà Llorente a dirigere la difesa con Mancini e Ndicka. A centrocampo, assieme a Cristante, spazio a Paredes e uno tra Bove e Aouar (il primo è nettamente in vantaggio). A destra ci sarà Karsdorp, a sinistra Zalewski in caso di forfait di Spinazzola. In attacco El Shaarawy (o Belotti) e Lukaku.

(Il Messaggero)