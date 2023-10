Dybala ora ci spera. Smalling ancora out

La smorfia di Mourinho alla vigilia della partita con lo Slavia valeva più di mille parole: non è andato tutto liscio nel recupero di Chris Smalling, che anche ieri è rimasto fuori per il problema cronicizzato a un tendine capriccioso. «Quale domenica?» ha risposto ironico José a chi gli chiedeva se domenica, appunto, l’inglese sarebbe stato disponibile. [...] Nel caso di Smalling, che non si vede dal primo settembre e la settimana scorsa sembrava guarito, il problema è determinato dal dolore che gli impedisce già dall’inizio dell’estate di allenarsi con regolarità. Evidentemente non sono bastati neanche due mesi di riposo. Mourinho aspetta di rimetterlo in pista ma la Roma si sta interrogando anche in prospettiva: a gennaio, con N’Dicka fuori per un mese a causa della Coppa d’Africa e Kumbulla reduce da un intervento al crociato, servirà un altro centrale difensivo. Quanto a Dybala, che invece ha riportato una lesione traumatica a Cagliari l’8 ottobre, l’idea di convocarlo per Milano non è stata ancora abbandonata. Il ginocchio sta bene, non dà più dolore e a tre settimane dall’infortunio potrebbe anche tentarlo. [...]

(Corsport)