Dybala migliora ma salta la trasferta di San Siro. Due ballottaggi per Mourinho

Niente Inter per Dybala, che non è partito ieri con la squadra in direzione Milano. L’attaccante argentino aveva fatto un provino con la palla e aveva dato la sua disponibilità, ma in accordo con Mourinho si è poi deciso di farlo rimanere a Trigoria per allenarsi. La valutazione fatta è molto semplice: rispetto all’eventuale contributo che Dybala avrebbe potuto dare a San Siro, il tecnico preferisce averlo in condizioni migliori per le gare contro Lecce (domenica prossima), Slavia Praga (giovedì 9 novembre) e derby (domenica 12). Ancora out anche Smalling, la cui data di rientro resta un mistero. [...]

(Corsera)