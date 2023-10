Dybala e Pellegrini, un mese di stop: Mou spera di riaverli per il derby

Costerà un mese di stop l'infortunio subito da Dybala contro il Cagliari: lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro, nessun interessamento dei menischi e del legamento crociato. Un avvio da dimenticare per la 'Joya', già al secondo infortunio stagionale dopo il problema agli adduttori di fine agosto.

Inoltre anche Pellegrini sarà costretto a rimanere ai box per un mese a causa di una lesione ai flessori della coscia destra. I due quindi salteranno le sfide contro Monza, Slavia Praga (entrambe), Inter e Lecce, con l'obiettivo di rientrare per il derby.

Sono 14 i ko accusati dai giallorossi e spera in questa sosta di recuperare Smalling e Llorente in vista di Roma-Monza. Servirà più tempo, invece, a Sanches: lo staff medico infatti punta a rimetterlo in campo per la fine di ottobre.

(La Repubblica)