Dybala e Lukaku girano, la Roma si rimette in marcia

Una squadra piena di se. Ma con i se non si fa la classifica, con Dybala e Lukaku forse sì: la dimostrazione che bisogna essere almeno in due per non sentirsi soli. Se poi Pellegrini dà una mano si vede che più siamo, meglio è. E a loro si affida anche Mourinho. Dietro la Roma resta inquietante, infatti in difesa è statica e insicura e lo ha dimostrato anche con il Frosinone. Basta però un po' di ritmo in fase di possesso e Dybala-Lukaku risolvono tutto: la Joya ha servito l'assist per l'1-0 di Big Rom e si è ripetuto anche sul 2-0 di Pellegrini.

(La Repubblica)