Doppio centravanti: formula vincente

Mourinho, in tribuna stampa, poco più su della nostra postazione, ieri sera ha ammirato una bella Roma. Non solo per la rotonda vittoria contro i modesti svizzeri, quanto per le soluzioni proposte in questa partita e che hanno funzionato. Cominciando dal doppio centravanti. L’allenatore ha risparmiato Dybala e ha mandato in campo Lukaku e Belotti dal primo minuto. La strana coppia ha dimostrato di saper coesistere, pur avendo tutti e due i giocatori caratteristiche simili: prima punta, al centro dell’attacco. Lukaku e Belotti si sono sistemati in modo da mandare in tilt la difesa svizzera.

Romelu ha fatto l’uomo boa, è stato il giallorosso più avanzato, mentre Belotti gli ha girato intorno, partendo da posizione più decentrata e ha aperto gli spazi. Lukaku ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato a metà del primo tempo, grazie a una bella giocata di Belotti, che poi ha firmato la seconda doppietta stagionale, dopo quella contro la Salernitana, nella gara di esordio in campionato. Belotti ha combattuto su ogni pallone, si è sacrificato anche in fase difensiva. Una bella serata per il doppio centravanti giallorosso. La Roma è a punteggio pieno nel girone G dopo la seconda giomata. E’ nettamente la favorita, sta rispettando il pronostico.

(Corsport)