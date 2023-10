Domani la ripresa, ma senza 15 nazionali

Domani mattina la Roma riprenderà ad allenarsi a Trigoria, ma Mourinho avrà a disposizione solamente una manciata di calciatori per via degli impegni in nazionale. L'ultimo chiamato è El Shaarawy, che si aggiunge agli altri 14 convocati. Lukaku resterà con il Belgio fino a domani e poi farà rientro nella Capitale il giorno dopo, mentre l'ultimo a tornare sarà Paredes, che sfiderà il Perù il 18 ottobre. Zalewski, Bove, Ndicka, Kristensen e tutti gli italiani, invece, resteranno in nazionale fino a martedì.

(Il Messaggero)