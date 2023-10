Domani la ripresa a Trigoria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la sconfitta di misura a San Siro, la Roma potrà usufruire di una delle finestre senza impegni settimanali della stagione. In vista della sfida contro il Lecce all'Olimpico, in programma domenica alle ore 18, Mourinho ha infatti concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori, programmando la ripresa a Trigoria domani pomeriggio. Sarà fondamentale cercare di recuperare qualche giocatore fermo ai box, come Dybala e Spinazzola. Non sarà sicuramente del match invece Leandro Paredes: l'argentino era diffidato e con il cartellino rimediato nel secondo tempo sarà così costretto a saltare l'undicesima giornata di campionato, lasciando Mourinho con un centrocampista in meno.