Diritti tv, ora la Lega di A è spaccata in tre. Ma Dazn e Sky alzano l'offerta a 4,5 miliardi

[...] Napoli, Fiorentina e Salernitana hanno dichiarato il loro sostegno alla realizzazione del canale autonomo della Lega che vorrebbe dire mettere in piedi una tv vera e propria col concorso, finanziario, dei fondi. Cairo e Lotito, Torino e Lazio dunque, sono invece capofila di un secondo agglomerato di club favorevoli ad aprire le buste presentate dalle tre tv (Dazn, Sky e Mediaset). Infine c'è stato un terzo schieramento, con Juve, Milan e più timidamente Inter, rimasto a metà strada tra le due proposte principali e che vorrebbero aprire le sei buste presentate dai fondi interessati prima di votare (Oaktree Capital Management avrebbe offerto circa un miliardo a stagione).

L'obiezione a quest'ultima proposta è arrivata all'assemblea: aprire quelle sei buste, per verificarne l'entità e quindi la convenienza, significherebbe rinunciare definitivamente alle offerte dei broadcaster. Di qui la decisione di aggiornarsi a lunedì prossimo che però diventa l'ultimo giorno utile per evitare la scadenza della validità delle offerte in busta chiusa di Dazn, Sky e Mediaset. Intanto i primi due broadcaster hanno leggermente alzato le offerte, arrivando a 4,5 miliardi di euro per il quinquennio: Dazn sarebbe pronta a pagare un minimo garantito di 700 milioni a stagione, Sky sarebbe arrivata a circa 200. [...]

(Il Giornale)