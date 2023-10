Difesa Special per Mourinho che si affida al doppio centravanti

l bello è che nel dizionario la parola «rimonta» ha 5 significati: quattro di questi sono legati ad animali, scarpe, forni e miniere. Il brutto è che nella nostra memoria ne resta essenzialmente uno: la risalita verso il vertice, quasi sempre legata ad eventi sportivi. [...] Dopo una avvio di campionato tutto sommato morbido – fatta eccezione per il Milan – ormai non è più tempo per rimpiangere il tempo perduto. Certo, adesso la strada si arrampica, ma le prossime 4 partite offrono ancora sfide abbordabili (le prossime due in casa contro Monza e Lecce) e due big match (Inter e il derby con la Lazio) in cui la Roma è chiamata a fare la differenza, se non vuole arrivare alla sosta di novembre ancora con diverse lunghezze di distanza dal 4° posto (adesso sono sei). Come dire, raggranellare 8 punti pare l’obiettivo minimo. Occhio poi a un dettaglio: prima della Stracittadina, causa coppe, la Roma avrà due giorni di riposo in meno. [...] Strategicamente, ci sarà sempre più spazio per la formula dei due centravanti. Lukaku e Belotti dovranno sfondare e, soprattutto l’ex granata, sacrificarsi in copertura in un 3-5-2 con meno fantasia rispetto a quando è possibile schierare Pellegrini e Dybala, ma che è in grado di dare alla squadra profondità, capacità di difendere palla per far salire i compagni e presenza sulle palle inattive. Quanto basta perché la Roma conti, superato il derby, di essere a un passo dal sogno.

(Gasport)