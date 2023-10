Di Biagio: "La Roma può infastidire l'Inter, che resta favorita. Lukaku ha l'esperienza per gestire questa situazione"

LIBERO - L'ex centrocampista di Inter e Roma Luigi Di Biagio ha rilasciato un'intervista esclusiva all'edizione odierna del quotidiano, parlando principalmente della sfida di domenica tra i nerazzurri e i giallorossi e l'accoglienza dei tifosi prevista nei confronti di Romelu Lukaku. Queste alcune delle sue parole:

Che gara ti aspetti?

"Sono due squadre in grande salute. La Roma è tornata a viaggiare forte e può infastidire il modo di giocare dell’Inter, che resta favorita".

L’Inter sta andando fortissimo: è la favorita per lo scudetto?

"Da tre anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A. Con Inzaghi giocano molto bene e hanno due giocatori per ruolo. Adesso devono portare a casa il tricolore, non ci sono alternative".

[...]

I giallorossi possono rientrare nella corsa al quarto posto?

"La Roma farà fatica a lottare per il piazzamento Champions a causa di una rosa ridotta numericamente".

Il più atteso è Lukaku. Il questore ha deciso che nessun fischietto sarà ammesso all’interno del Meazza. Ma cosa ti aspetti dal belga, che faccia una grande partita o rischia di essere schiacciato dalla contestazione?

"Romelu ha l’esperienza per gestire una cosa del genere e non farsi condizionare. Saranno molto importanti i primi minuti: se entra bene in partita riuscirà a non farsi distrarre dal pubblico. Altrimenti col passare dei minuti rischia di innervosirsi".

Paradossalmente sembra che Thuram si integri meglio con Lautaro di Lukaku.

"Sono complementari e per assurdo Lautaro, senza Lukaku, sta segnando anche di più, nonostante al suo fianco non abbia più Romelu e Dzeko che erano due campioni".

Mkhythrian sta facendo cose straordinarie: la Roma se l’è fatto scappare a zero un anno fa e ora l’Inter se lo gode.

"Che errore da parte dei giallorossi non rinnovarlo. Uno come lui fa la differenza. Brava l’Inter a portarselo a casa".

Tu hai lanciato Cristante in Under 21: adesso è uno degli insostituibili di Mourinho. Ti aspettavi questa crescita?

"Ne ero certo. È un leader carismatico e tatticamente sa brillare in più ruoli: sono veramente felice della sua esplosione".

[...]