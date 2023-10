Decibel assordanti e Lautaro non saluta Big Rom

«Avete qualche fischietto da prestarmi? Mi può tornare utile». Diavolo di un Mourinho che riesce a sdrammatizzare, mischiandosi da squalificato fra i giornalisti, mentre attorno il frastuono è assordante. La battuta dello Special One, un'icona da queste parti, è rivolta ai dirigenti dell'Inter, prima del match che celebra il ritorno a San Siro del reprobo Lukaku. Del resto che l'accoglienza non fosse quella che si riserva al figlio! prodigo si era compreso già ieri mattina quando su un cavalcavia della città è apparso lo striscione offensivo «Infame..., Milano ti aspetta». (...) Fischi, insulti, cori per tutti i novanta minuti. La prova per l'aumento dei decibel si è svolta con l'ingresso in campo dei portieri giallorossi per il riscaldamento ma quando alle 17.23 i giocatori della Roma con Lukaku buon ultimo sono sbucati dal sottopassaggio il volume si è fatto assordante. (...) Nei saluti prima del match il tentativo di abbraccio con Lautaro che si è sottratto alla stretta e la reazione gelida di Acerbi, Barella e Dimarco che hanno girato la testa quando gli hanno dato la mano. (...)

(corsera)