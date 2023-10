Dazn, jolly da 1 miliardo per convincere i club

Vendere i diritti televisivi a Dazn e Sky oppure esplorare il progetto di canale di Lega? L'assemblea di serie A torna a riunirsi per provare a rispondere a questa domanda. Oggi, in teoria e salvo proroghe, scade il termine di validità delle offerte avanzate dalle emittenti per il quinquennio compreso fra le stagioni 2024-25 e 2028-29. Sky ha messo sul piatto una somma che sale di 10 milioni a stagione, dai 180 della prima ai 220 dell'ultima, per una media di 200 milioni nei cinque anni che comprende l'esclusiva sull'intero campionato negli esercizi commerciali.

Dazn ha proposto una media di 700 milioni a stagione per i soli utenti privati. A questa cifra si aggiunge una componente variabile, legata all'andamento degli abbonamenti, che la piattaforma illustrerà oggi ai presidenti. [...] Stando ad alcune simulazioni, la condivisione potrebbe portare nelle casse della serie A fino a un miliardo di introiti aggiuntivi nell'arco del quinquennio, qualora Dazn dovesse aumentare gli abbonati a un ritmo medio del 12% annuo. [...] Oggi si vedrà se il meccanismo, eventualmente migliorato con una soglia di attivazione più bassa, basterà a coagulare intorno alle proposte di Dazn e Sky la maggioranza di 14 voti su 20 necessari ad accettarle. [...]

(corsera)