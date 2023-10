Dazn e Sky: 900 milioni, ma 7 club dicono no

In Lega Serie A l’illusione di essere arrivati a un punto di svolta è durata giusto qualche ora. Un accordo da 900 milioni di euro con le tv rischia di saltare miseramente. [...] Dazn ha finito per mettere sul piatto 700 milioni, Sky 200 (compresi i diritti per bar, hotel e ristoranti), totale 900 milioni, che diventano 940 contando anche i costi accessori. [...] Per chi ha guidato la trattativa, si tratta di una specie di garanzia sul futuro a medio termine del calcio italiano. [...] E questo dice almeno che la squadra di mediatori – Lotito, De Laurentiis, Percassi, Cappellini dell’Inter, Campoccia dell’Udinese e l’ad della Lega De Siervo – ha ottenuto più del massimo.

C’è però un "ma", ed è un "ma" significativo. Perché se si fosse votato adesso, l’assegnazione sarebbe saltata. Sì, perché per trovare un accordo servono 14 voti favorevoli. E oggi almeno 7 squadre sostengono l’idea di un cambiamento. Ossia la creazione di un canale della Lega Serie A, per vendere in proprio le partite e sviluppare forme nuove di fidelizzazione della clientela. [...] Le sette squadre che a oggi puntano a una soluzione "canale" sono Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna e Salernitana, che tramite il presidente Iervolino ha preso una posizione netta, sulla questione: "Spingo per il canale di Lega, sarebbe un grande passo avanti, verso la modernità. Dobbiamo coinvolgere le nuove generazioni". [...] Ma non tutti la pensano così e da qui al 23 ottobre, giorno in cui scadranno le offerte, si proverà a riportare almeno una squadra dall’altra parte. [...]

(La Repubblica)