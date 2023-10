Davanti ancora Lukaku: “No al turnover totale perché vogliamo vincere”

In tempi così di magra c’è poco spazio per i calcoli in casa Roma. Vincere aiuta a vincere e il primo posto nel girone di Europa League eviterebbe due partite europee a cavallo di febbraio. 180’ in meno che per una rosa corta e sempre sul filo degli infortuni sono una manna da cogliere al volo. Quindi, che l’avversario si chiami Servette, come questa sera o Cagliari, come domenica, la Roma ha un solo risultato a disposizione. La vittoria. [...] Fuori Dybala, già annunciato da giorni, dentro ancora una volta Lukaku dal 1’: «Lui dice che vuol dire giocare. Dobbiamo partire con Romelu titolare e lui è molto felice di farlo». Niente cambi neanche in difesa, con Cristante ancora adattato centrale: «Abbiamo provato prima del Frosinone con altri giocatori in quel ruolo ma non c’è quella stabilità che volevamo. Giocare con Ndicka più un giocatore che non è un difensore diventa troppo complesso. Ci siamo fidati di Bryan, dobbiamo aspettare che Smalling e Llorente tornino». Per loro appuntamento dopo la pausa, così come per Sanches. Chi vorrebbe giocare e invece riposerà è Paredes, come ammesso dallo stesso giocatore: «Il mister non vuole che giochi molti minuti». [...]

(La Repubblica)