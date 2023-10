Dall'arrivo di José gli infortuni sono calati del 45%

Nuovi metodi di allenamento, nuovi campi, nuova esperienza e nuovo rapporto di fiducia tra atleta e staff: da quando c'è Mourinho si respira un'aria diversa e anche il numero di infortuni è calato drasticamente. Rispetto alle tre stagioni precedenti all'arrivo dello Special One, la Roma ha ridotto i problemi fisici del 45%. Quest'anno si sono registrati 12 infortuni (come Lecce e Bologna), che posizionano i giallorossi al quinto posto nella classifica delle squadre di Serie A più sane. Meglio dei capitolini solamente Sassuolo (6), Monza (8), Milan (9) ed Empoli (10). Secondo uno studio di Noisefeed, i club con più infortuni seri, cioè superiori a 60 giorni, sono Atalanta e Cagliari, mentre la Roma non ne ha nessuno. I 12 ko giallorossi hanno come protagonisti calciatori con uno storico importante: Dybala, Sanches, Aouar, Pellegrini, Smalling e Llorente. Poi ce ne sono altri, da Zalewski ad El Shaarawy fino a Mancini, che hanno infortuni meno frequenti ma pagano un normale conto in una stagione in cui si gioca ogni tre giorni. Durante la sosta Mourinho si dedicherà al lavoro specifico, che prevede allenamenti ma anche tanto riposo. Questa è la ricetta giusta per arrivare fino in fondo.

(corsport)