Da Paredes a Sanches il mercato non fa volare

[…] Davvero è tutta colpa delle assenze? Smalling, Spinazzola, Sanches, Pellegrini e Dybala pesano, ma esaminiamo tre match casalinghi dell'Inter conclusi con una vittoria (Monza), una sconfitta (Sassuolo) e un pari (Bologna). Nel primo caso gli avversari hanno tirato in porta 12 volte, nel secondo 13, nel terzo 8. […] Il problema è che, se si eccettua Big Rom - colpo tanto eccezionale quanto frutto di coincidenze straordinarie - il resto degli arrivi non ha fornito finora la qualità o la continuità richiesta. Vero che, con l'eccezione di Pare-des, tutti sono arrivati a parametro zero o in prestito, ma l'obiettivo della zona Champions per ora non è prossimo. La domanda allora, al netto degli ovvi progressi chiesti nel gioco e nella preparazione - perché gli infortuni non possono essere addebitabili solo alla sfortuna - la rosa è all'altezza delle aspettative? Kristensen per ora non è meglio di Karsdorp, Ndicka ha buone potenzialità ma è ancora in fase di apprendistato, Aouar - a detta dello stesso allenatore - ancora non ha capito il calcio italiano Azmoun è adesso in coda nelle rotazioni delle punte, che comunque ha tre centravanti (troppi?) […] E Sanches? Potenzialmente è forte, ma se si pensa che in carriera ha accusato oltre venti infortuni, restando fuori in totale per quasi due stagioni, i suoi stop non possono sorprendere. E a Trigoria poi si dice: possibile che, fra i cinque esterni difensivi non ci sia neppure un mancino? Sarebbe stata una lacuna da colmare. […]

(Gasport)