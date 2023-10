Cristante: «Loro più forti. Noi stanchi»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un piano partita fermato dal gol di Thuram. Nella sconfitta di ieri a San Siro la Roma ha cercato di provare fino all'ultimo di mantenere lo 0-O per cercare poi di sbloccarla nel finale. Così infatti Cristante, autore dell'unico tiro in porta dei giallorossi, ha spiegato come era stata preparata la gara: «Siamo arrivati un po' corti di energie, non abbiamo molte rotazioni - ha affermato il centrocampista - non avevamo le forze per prenderli alti, l'abbiamo gestita bene, ma poi abbiamo preso gol». C'è anche del rimpianto sul colpo di testa parato da Sommer: «Bastava mezzo centimetro più in là per cambiare completamente la gara, oggi ho giocato più da mezzala per cercare di sfruttare proprio gli inserimenti e i colpi di testa». Cristante ha poi sottolineato il divario tra le due squadre: «L'Inter è una squadra forte, hanno una rosa più ampia della nostra, al sessantesimo sono entrati altri titolari, noi da molte partite facciamo giocare sempre gli stessi». Sul clima di San Siro: «Sapevamo sarebbe stato così, non ci ha disturbato più di tanto»