"Corruzione sullo stadio: condannate Parnasi, De Vito e Lanzalone"

Nuova svolta nella vicenda riguardante lo Stadio della Roma a Tor di Valle. Per l'imprenditore Parnasi vengono chiesti 8 anni e 8 mesi, 11 anni e 6 mesi per l'ex presidente grillino dell'assemblea capitolina De Vito e 9 anni per Lanzalone, manager incaricato di gestire il dossier. Le richieste di condanna per i reati di corruzione, finanziamento illecito e traffico di influenze raggiungono Mezzacapo (11 anni), alter ego di De Vito, che con le consulenze fittizie allo studio legale Mdl avrebbe mascherato le tangenti. Per Bonifazi (ex tesoriere del Pd) sono stati chiesti 2 anni e 8 mesi, mentre per Centemero (parlamentare della Lega) 3 anni e 4 mesi, 7 anni e mezzo per l'intermediario Bardelli e 5 per Palozzi (ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio di Forza Italia). Per Civita (ex consigliere regionale Pd) la condanna sollecitata è di 4 anni, 2 anni e mezzo per Bordoni (consigliere comunale Forza Italia), 4 per Prosperetti (ex soprintendente ai beni culturali) e Serini (ex numero uno ente di previdenza dei dipendenti capitolini). 4 anni e mezzo per il costruttore Statuto e per l'architetto Pititto, Santini (ex capo di Gabinetto al Mibact) rischia 3 anni e 6 mesi, Gola (ex assessore allo sport del X Municipio) 2 anni e Desideri (architetto) 4 anni.

(corsera)