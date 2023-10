Corona: "Pare che Zaniolo avesse aperto un suo banco per giocare"

IL GIORNALE - Fabrizio Corona ha rilasciato un'altra intervista riguardo alle scommesse dei calciatori. Alla domanda se le società sapevano, l'ex paparazzo risponde così: "Non potevano non sapere a quei livelli, che i giocatori scommettessero ne erano al corrente tutti".

Poi continua Corona: "I serbi, brutta gente, andarono a cercare Fagioli alla Continassa, davanti al ritiro della Juventus". Da Torino a Roma: "Sulla bisca clandestina di Roma Nord che esiste. Come ne esistono in tutte le città. Non ci sono solo le scommesse in questa inchiesta, ma banchi dei criminali. Pare che Zaniolo ne abbia aperto uno".

Quanti sono i giocatori e le squadre coinvolte nel calcioscommesse?

"Il quaranta per cento dei calciatori è coinvolto"